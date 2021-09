Der kleine Ort Linum wäre ohne seine Störche im Frühjahr und seine Kraniche im Herbst nicht das was er ist – ein Magnet für Naturfreunde, die in Scharen zur Vogelbeobachtung kommen. In jedem Herbst landen bis zu 100.000 Kraniche auf den Feldern in Linum, um dort Rast zu machen.

„36.700 Kranic...