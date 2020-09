Auf dieses Wochenende freute sich Günther Grützmacher schon eine Ewigkeit. Es sollte sein Debüt im Herrenbereich werden, mit dem SV Rot-Weiß Kyritz. Das Pokalspiel stand am Sonntag an. Es war der Tag nach seinem 18. Geburtstag. Doch die Premiere ging in die Hose. Mit 2:4 unterlag die Elf um de...