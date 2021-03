Maik Arndt ist noch immer voll des Lobes über einen Kontrahenten aus dem Vorjahr: „Was Zehdenick hier am 9. November gezeigt hat, das war riesig. Da haben wir beim 0:4 keine Sonne gesehen.“ Am Ende der Serie 2019/2020 belohnte sich der SV Zehdenick ja nach einer tollen Runde mit dem Aufstieg in...