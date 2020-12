Henry Jose (in Lila/für die B-Jugend des 1. FC Frankfurt) kommt zum MSV. Der Babelsberger A-Junior ist einer von drei Neuen in Neuruppin. Daniel Muniz dos Santos (FSV Luckenwalde) wurde jetzt verpflichtet. Die Verhandlungen mit dem abgebenden Verein des dritten Zugangs stecken in den letzten Zügen. © Foto: Matthias Haack