Dorthin geht’s in die Oberliga: Mit Torwart Sabri Vaizov stieg der MSV Neuruppin auf. Der erstliga-erfahrene Schlussmann bleibt begehrt. Einen wesentlichen Anteil am Aufschwung trage Vorstandsmitglied Christian Stölke, lobt der Keeper. Was „Stölli“ anpackt, habe Hand und Fuß. Vaizovs Motto: „Mit Stölli und dem Hexer in die Oberliga“, Anspielung auf die Serie von fünf Pflichtspielen ohne Gegentor (490 Minuten). Sie riss Anfang September durch ein Traumtor vom Eisenhüttenstädter Johann Krüger. © Foto: Matthias Haack