Mehr als 20 Jahre ist es her. Damals traf sich eine fußballbegeisterte Rasselbande regelmäßig in Dossow zum Kicken. Immer bei Pauls, so wurde der Bolzplatz, „die Dorfkuhle“, wie sie Dennis Brandt nennt, bezeichnet. Brandt zählte zu dieser Rasselbande, die sich beinahe täglich auf einer Wiese an der Bahnhofsstraße traf.

Die Geschichte des FC Dossow beginnt

Der heute 37-Jährige kann sich noch gut an diese Zeit erinnern. „Ich weiß, dass wir uns ab dem Jahr 1994 immer nach der Schule sofort zum Fußballspielen im Dorf getroffen haben.“ Dass aus dieser Spielrunde wenig später ein richtiger Verein entstehen würde, daran dachten wohl die wenigsten. Aber so kam es. Die Idee, den FC Dossow ins Leben zu rufen, reifte heran. Und wurde im März vor 20 Jahren konkret. Eine Handvoll Leute, darunter Andreas Albrecht, der heutige Präsident, sowie die jungen Fußballverrückten wie Dennis Brandt und Steffen Funk machten „Nägel mit Köpfen“, erinnert sich Brandt. Der Fußballclub Dossow wurde am 23. März aus der Taufe gehoben. Die Gründungszeremonie fand im örtlichen Jugendclub statt. Heute vor genau 20 Jahren. Ein Jubiläum, auf das alle im Verein, alle im Dorf „mächtig stolz sind“, wie Dennis Brandt berichtet.

Inspiriert von der Weltmeisterschaft 1994 nimmt der Fußball im kleinen Dorf in OPR Fahrt auf

Das kann auch Steffen Funk bestätigen, der ebenso gerne an die Anfänge des FC Dossow zurückdenkt. „Ich glaube, es war die Zeit nach der Weltmeisterschaft 1994, wir waren in der fünften oder sechsten Klasse“, berichtet der 37-Jährige. „Damals gab es in der Grundschule Dossow schon eine Fußball-AG.“ Er spricht rückblickend von einem verrückten Haufen, der das Dorfleben im positiven Sinne aufgemischt hat. „Irgendwann wollten wir natürlich auch gegen Gegner spielen, dann gab es oft Dorf-Duelle auf Großfeld.“ Funk bezeichnet diese als „legendär“, vor allem die gegen Königsberg. „Auch, wenn wir da wir immer auf den Sack bekommen haben.“

Der Premiere in Schweinrich folgt ein Aufschwung im Dorf Dossow

Gekickt wurde zu dieser Zeit noch auf provisorisch angelegten Plätzen, eher eine Wiese oder gar ein Acker. Aber die Unterstützung im Dorf wuchs stetig. „Bürgermeister, Ortsbeirat – wir haben viel Hilfe bekommen“, so Funk. Ein Jahr nach der offiziellen Gründung durften die Dossower Fußballer endlich am Spielbetrieb teilnehmen, starteten in der 3. Kreisklasse. Ihre Heimspiele trugen sie zunächst auf dem Fußballplatz im Nachbarort Schweinrich aus. Parallel wurde der Platz in Dossow, das heutige Grün am ehemaligen Schulgelände, saniert. Als der FCD ab 2003 seine Heimspiele dann in Dossow austragen durfte, mobilisierte er an den Wochenenden alle Einwohner. Steffen Funk erinnert sich: „Das Vereinsleben hat auch dem Dorf immens gutgetan. Der Zusammenhalt war riesig.“ Und bei den Ortsderbys gegen Gegner aus dem Altkreis Wittstock fieberten nicht selten bis zu 300 Zuschauer mit den Protagonisten. „Insgesamt“, so betont es Steffen Funk, der heute in Augsburg lebt, „ist da etwas Tolles entstanden.“ Was viele vielleicht gar nicht mehr wissen. Der FC Dossow hatte gar mal eine Mädchenmannschaft. Die B-Juniorinnen wurden in den Spielzeiten 2008/2009 und 2009/10 von Swen Dietsch betreut, der das heutige Männerteam trainiert.

Zusammenhalt als Lebenselixier

Was den Verein seit jeher ausmacht? Dennis Brandt weiß es genau. „Wir haben immer ein gutes Vereinsleben gehabt, es gehegt und gepflegt. Wir alle leben den FC Dossow.“ Er sieht genau jene Identifikation als Lebenselixier für den kleinen Dorfverein. „Und es ist ein immenser Vorteil, wenn man die jungen Leute nicht nur im Ort und im Verein halten will, sondern auch, um mal von außerhalb Leute anzulocken. Die sind dann immer begeistert, wie das bei uns so läuft.“ Dennis Brandt muss es wissen. Er ist seit mittlerweile zwölf Jahren der Kapitän der ersten Männermannschaft – es gab zeitweise (von 2005 bis 2010) gar mal eine Reserve. Brandt ist Führungsfigur auf dem Platz, Torschütze vom Dienst und umtriebiger Organisator abseits des Platzes.

Seit jeher gibt es eine vielseitige Unterstützung

Er ist einer von vielen, die sich beim FC Dossow engagieren, den kleinen Verein seit jeher Leben einhauchen. Ebenso zählt Ortsvorsteher Axel Manz dazu. „Er kümmert sich extrem“, wie Brandt zu berichten weiß. Auch Torsten Funk ist Goldstaub für den Club, ein Ehrenamtler, wie er im Buche steht. Torsten Funk kümmert sich um die Platzpflege im Dossestadion, wie das kleine Areal am Draußenberg von den Einheimischen liebevoll genannt wird. Es ist auch die offizielle Bezeichnung.

Auch aktuell ist der Platz den momentanen Witterungsverhältnissen angepasst bestens in Schuss. „Wir schauen alle regelmäßig mal nach dem rechten. Und jetzt freuen wir uns, dass wir wieder loslegen können“, so Dennis Brandt. Auch er hat den Re-Start herbeigesehnt. Die Corona-Zwangspause hat dem Zusammenhalt im Team nicht geschadet. Die Verbindung untereinander blieb auch über die zuletzt schwierigen Wochen erhalten. Es gab sogar einen sportlichen Wettbewerb, dabei schrubbten Alt gegen Jung Kilometer – der Fitnessgedanke stand im Vordergrund.

Junge Mannschaft zahlt in der Corona-Saison viel Lehrgeld

Fit sollten die Dossower auch sein, wenn die Saison noch einmal aufgenommen und die Spielzeit 20/21 fortgesetzt werden sollte. Denn in der laufenden Serie läuft es für den FC Dossow in der Kreisliga Ost eher bescheiden. Die maue Bilanz: sieben Spiele, sieben Niederlagen, 3:40 Tore. Mit null Punkten hält das Team von Trainer Swen Dietsch (früher bei Hansa Wittstock als Übungsleiter aktiv) die ungeliebte Rote Laterne. Fünf Punkte sind es zum ersten Nichtabstiegsplatz (12.), dort steht aktuell die SpVgg Gühlen-Glienicke/Rägelin.

Kapitän Dennis Brandt redet nicht um den heißen Brei: „Wir haben zuletzt mit unserer jungen Mannschaft an der Leistungsgrenze gespielt. Es kam auch Pech dazu. Diese Liga ist für unsere vielen jungen Spieler ein hartes Brot.“ Schon in der Vorsaison hatten die Dossower ihre Probleme. Tabellen-13. „Da hatten wir auch Glück, weil die Corona-Pandemie zum vorhersehenden Abbruch führte und wir in der Liga geblieben sind“, so Brandt.

Umbruch beim Kreisliga-Vertreter steht bevor

Grundsätzlich hat ein kleiner Dorfverein wie der FC Dossow immer den Widrigkeiten zu kämpfen, die die Zeit so mit sich bringe, betont Brandt. Vor allem aber mit einem knappen Personalspiegel. Laut Meldeliste stehen dem FC Dossow zwar 30 Spieler zur Verfügung, „doch am Spieltag sind es dann stets bedeutend weniger“. Wie sich die Lage nach dieser langen Trainings- und Spielpause darstellt, weiß das Urgestein und Gründungsmitglied auch noch nicht. Der 37-Jährige ist aber stets optimistisch gestimmt. „Klar haben viele jetzt erlebt, wie schön auch andere Dinge am Wochenende so sein können. Aber fehle der Fußball allen. Als Triebfeder fungieren nach wie vor die erfahrenen Kicker des FCD. „Die marschieren vorneweg. Und die Jüngeren ziehen dann aber auch mit“, lobt Brandt. „Wir haben viele Spieler, die in einer Altersstufe sind, die pushen sich dann gegenseitig.“ Um die Zukunft des FC Dossow sei ihm vorerst nicht bange.

Und so freuen sich der Sportliche Leiter Dennis Brandt und seine Mitstreiter beim FC Dossow nicht nur über das Vereinsjubiläum, sondern auch darüber, „dass der Team-Gedanke bei allen nach wie vor extrem ausgeprägt ist“, hebt Brandt hervor.