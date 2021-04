Still ruht der See. Noch. Aber die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass der Fußballkreis seine unterbrochenen Pokalwettbewerbe fortsetzen könnte. Anfragen gebe es bislang keine, sagt zwar Mike Schläger. Doch auch der Vorsitzende des FK Prignitz/Ruppin hat diesen Wettbewerb nicht abgeschrieben. Das liegt zum einen an dem überschaubaren Restprogramm mit drei Runden. Zum anderen sind die Pokalspiele höchst attraktiv und der Landesverband hat grünes Licht gegeben, dass die übliche Frist um einen Monat verlängert wird. Bis zum 1. August kann ein Teilnehmer aus Prignitz/Ruppin für den Landespokal gemeldet werden.

Mike Schläger: „Zwingen werden wir keinen, die Teilnahme ist freiwillig, nur werden wir auf Einheitlichkeit achten.“ Das scheint leicht zu werden, wie das Ergebnis einer Blitzumfrage durch die Sportredaktion zumindest für den Oberen Kreispokal unterstreicht. Als Spieltermine kämen infrage: 17. und 24. Juli sowie 31. Juli das Endspiel oder auch am Abend davor.

Trainer Matthias Pfeiffer von Eintracht Alt Ruppin II

„Wir würden sehr gern spielen. Ich denke, dass würde allen Spaß machen und wir haben ja mit dem Pritzwalker FHV einen hochattraktiven Gegner. Den kennen wir schon: Vor ein paar Jahren haben wir zwar mir 1:2 gegen Pritzwalk verloren, aber die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit. Vor dem Gegentreffer hatten wir sogar die Möglichkeit zur Führung. Ich denke sehr gern an das ,Spiel des Lebens‘ zurück. Wenn die Freigabe zum Training kommt, sind wir sofort dabei, ob das nun im Mai oder Juni ist. Eine Sommerpause werden wir nicht ins Kalkül ziehen, hier haben alle die Nase gestrichen voll nach so langer Zeit ohne Training und Spiele. Wir würde die maximal drei Pokalrunde im Juli durchziehen, aber es ist schon brutal, weil der Juli der Urlaubsmonat ist.“

Trainer Markus Hinz vom Pritzwalker FHV

„Wir freuen uns über jede Einheit. Geplant ist, am 1. Juli ins Training einzusteigen, allerdings gelten ja bereits wieder schärfere Regeln mit der Größe der Trainingsgruppe. Sollte der Fußballkreis im Juli den Pokal spielen wollen, denken wir um. Soweit ich die Meinung im Team zusammenfassen kann: Wir würden gern wenigstens einen Wettbewerb aus 2020/2021 mitnehmen. Da wir aber sehr lange raus sind, sind drei Wochen Vorbereitung zu kurz. Ich gehe von sechs Wochen aus, denn die Gefahr besteht, dass man sich verletzt und wir dann so etwas durch die gesamte Saison schleppen. Also: Bloß nicht zu früh in ein Pflichtspiel gehen. Da kann man als Trainer warnen, aber wenn der erste Zweikampf bestritten ist, dann gibst du alles. Aber als Trainer gefragt: Ich würde den Pokalwettbewerb unter den erwähnten Voraussetzungen fortführen.

Abteilungsleiter Jens Mewes von Hertha Karstädt

„Bevor die Entscheidung auf Saisonabbruch überhaupt vom Landesverband gefällt wurde, hatte ich auf Abbruch der Punktspielrunde plädiert und dies auch dem Fußballkreis schriftlich mitgeteilt. Die Pokalspiele aber sollen bleiben. Eine Meinung aus den Vereinen wurde aber nicht eingeholt, das werfe ich dem FK vor. Ich hätte eine demokratische Entscheidung in unserem FK bevorzugt, statt sich dem Landesverband zu beugen. Wenn es die Zeit vor dem Start der neuen Saison erlaubt, dann spielen wir im Pokal. Man muss von drei Wochen Vorbereitung aufs Pokalspiel ausgehen. Aber im Juli wäre das zu spät. Mit Beginn der Ferien- und Urlaubszeit muss das passiert sein.“

Trainer Ralf Lengert vom SV Blumenthal/Grabow

„Wir starten lieber heute als morgen. Sobald Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, wollen wir ran. Das Team will, wir freuen uns auf die Pokalaufgabe. Dass nicht jeder fit in die Saison gehen wird, erklärt sich von selbst bei uns Hobbysportlern. Manche machen was, andere weniger, noch andere kaum etwas – und dies seit einem halben Jahr. Je tiefer die Liga, desto weniger ist Ehrgeiz außerhalb des normalen Trainings zu spüren. Nur tragen sich ja alle Vereine mit diesen Problemen. Wir sind heiß, könnten sofort loslegen. Die meisten stemmen das, ganz sicher, Sorgen bereiten mit die Älteren, weil ihre Verletzungsanfälligkeit höher ist. Ich sehe den Pokal als Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen, sollten wir im Juli spielen. Ehrlich: Es wird ja so oder so für alle ein Stotterstart.“

Trainer Steven Rogge vom Union Neuruppin II

„Sollten die Rahmenbedingungen stimmen, dann ein klares Ja zur Fortsetzung des Pokals. Ich gehe von vier Wochen aus, in denen die Grundlagen nach der Corona-Pause gelegt werden. Wir wollen unbedingt Spätfolgen vermeiden. Diese große Gefahr besteht, wenn man zu früh in den Wettkampfmodus umschaltet. Aus heutiger Sicht können wir uns den Juli als Zeitraum für Pokalrunden vorstellen. Das würden wir Unioner mit Kusshand nehmen. Aber auch gegen andere Termine stellen wir uns nicht quer. Wir sind ein junges, bewegliches Team, das immer mehr zu einer Einheit zusammenwächst. Und alle sind heiß auf dieses Derby.“

Trainer Gunnar Reblin vom MSV Neuruppin II

„Meine Jungs sind heiß auf jedes Spiel, das sie machen können. Und mit dem Stadtduell gibt es in der anstehenden Runde ja auch ein Duell, auf das sich die Spieler natürlich besonders freuen. Eine gewisse Rivalität, allerdings ohne Verbissenheit, wird das sicher die Motivation anheben. Der Pokalsieg inklusive des Final-Erlebnisses im Vorjahr hat sicher auch Lust auf mehr gemacht. Wir haben uns als Mannschaft schon vor der nun abgebrochenen Saison darauf eingeschworen, das wieder erleben zu dürfen und wollen den Titel verteidigen. Allerdings muss es vor der Fortsetzung des Wettbewerbs einen geregelten Trainingsbetrieb geben. Das war im Vorjahr schon sehr grenzwertig, die vielen verletzungsbedingte Ausfälle kamen nicht von ungefähr. Dazu kommen die Urlaubszeit und auch die Problematik, auf welchen Kader man zurückgreifen kann, den der Saison 2020/21 oder auf den neuen. Aber nach solch einer langen Entbehrungszeit lechzen die Jungs förmlich danach, kicken zu können. Sobald wir wieder trainieren können, werden wir das tun. Ich denke, Pfingsten fällt als Termin wohl aus.“

Trainer Andy Kretschmann vom TSV Wustrau

„Mit der Wiederaufnahme haben wir uns tatsächlich auch schon beschäftigt jetzt in diesen Tagen. Ich habe das in die Chatgruppe hineingeschrieben und wollte wissen, wie die Mannschaft dazu steht. Also Antwort kam:, Trainer, was soll diese Frage?’ Bislang sind alle von uns dafür. Wir würden uns sehr, sehr gern uns mit dem gefestigten Gegner aus Wittstock messen, wenn auch viel lieber im laufenden Spielbetrieb als aus dem Kalten heraus. Aber: Wir suchen den Vergleich und wollen auch ins Halbfinale. Und vom Termin her: Je früher, desto besser. Ich weiß noch nicht so genau, ob wir durchtrainieren oder, sofern die Pokalrunde im Juni kommt, ob wir im Anschluss noch eine dreiwöchige Pause einlegen. Das sind bei uns aber wirklich alles fußballverrückte Jungs. Da ist alles möglich.“

Trainer Dietmar Andree von der SG Stahl Wittstock

„Eine gewisse Wettbewerbsverzerrung lässt sich durch keine Variante vermeiden. Aber wir wollen schon spielen, das ist ein ganz großer Wunsch von der Mannschaft. Denn so wie jetzt aus der Saison kommen, das stößt bitter auf. Wir sind elf Spiele ungeschlagen und kommen mit Stand jetzt rein gar nichts aus dem Spieljahr. Wir wissen, dass die Jungs eine Anlaufphase benötigen, um nach der Corona-Pause in Fahrt zu kommen. Ich denke, das Mindestmaß sind 14 Tage. Jede Einheit mehr, hilft. Am liebsten wäre es, so nah wie möglich an die neue Saison zu gehen. Das Argument mit dem Urlaub zieht nicht so richtig, denn damit haben ja alle zu kämpfen.“

Ansetzungen Oberer Pokal:

Alt Ruppin II – Pritzwalk

Karstädt – Blumenthal

Union Neuruppin II – MSV Neuruppin II

Wustrau – Stahl Wittstock

Unterer Pokal:

Pankow II – Maulbeerwalde

Hansa Wittstock II – Perleberg II

KSV Prignitz – Wildberg

Eiche Weisen II – Dannenwalde

Ü 35

Union oder Blumenthal – Reckenzin

Herzberg/Langen – Zaatzke

Karstädt – Garz oder Pritzwalk

Schönberg – MSV Neuruppin

Ü 50, Finale:

Handwerk Wittstock – MSV oder Wittenberge

Frauen:

Einheit Pritzwalk – Wittenberge

Alt Ruppin – Zernitz

Gülitz – Havelberg

Sieversdorf II – Garz

Landespokal:

A-Jugend: MSV – Oranienburg

B-Jugend: MSV – Falkensee