Der Herbst kommt und mit ihm viel Laub im Garten, das entsorgt werden will. Auch einige Pflanzen werden jetzt für den Winter beschnitten. Die Grünabfallsammlung des Landkreises kümmert sich um genau diese Art von Abfall.

Für private Haushalte in Ostprignitz-Ruppin beginnt die diesjährige Grünabfallsammlung am 27. September. Die Container stehen an verschiedenen Standorten ab 9 Uhr morgens bereit. Genaue Termine und Standplätze können im Internet auf der Seite des Landkreises unter www.ostprignitz-ruppin.de/abfallwirtschaft oder auf der Abfall-App „Abfall im Blick“ nachgeschaut werden.