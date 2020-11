Einen Unfall mit einem Lkw konnte ein Schüler bereits am Freitag in Dorf Zechlin an der Zechliner Chaussee im letzten Moment noch verhindern. Die Kinder waren dort gegen 14.10 Uhr an einer Haltestelle aus einem Bus ausgestiegen.

Fahrer beachtete Kinder nicht

Sie wollten die Straße an einem Fußgängerüberweg vor demBus überqueren, teilte die Polizei mit. Ein Lkw-Gespann fuhr zu diesem Zeitpunkt an dem vorbei und beachtete offenbar nicht die Schüler, die über die Straße gehen wollten. Ein Sechsjähriger konnte von seinem Mitschüler gerade noch festgehalten werden, sodass niemand verletzt wurde.