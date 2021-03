Gleich zweimal wurden in dieser Woche an der Kreisgrenze zu Ostprignitz-Ruppin Fälle von Vogelgrippe nachgewiesen. Amtstierärztin Simone Heiland hat daher ein Beobachtungsgebiet festgelegt, in dem ab Freitag, 5. März deutlich schärfere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten sind.