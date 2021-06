Drei Fotobücher hat der Karwer Verleger Günter Rieger am Dienstag an das Museum Neuruppin übergeben. In den Unikaten, für die er aus Tausenden Fotos aus dem Museum ausgewählt hat, hat Rieger die Entwicklung des Hauses festgehalten - angefangen von 2005 bis ins Jahr 2017. Museumsmitarbeiterin Carola Zimmermann freut sich über die Bücher, die in der Bibliothek des Museums künftig auch Gästen nach Anmeldung zugänglich sein werden. © Foto: Siegmar Trenkler