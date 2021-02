Die Gedenktafel am Geburtshaus von Ferdinand Möhring an der Breiten Straße in Alt Ruppin muss wohl ausgetauscht werden. „1816 - 1887“ sind seine Lebensdaten dort eingraviert. Tatsächlich ist er bereits am 18. Januar 2015 geboren worden.

200. Geburtstag zu spät gefeiert

„Wir haben den 200. Ge...