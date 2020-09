Der letzte Weltfriedenstag zu DDR-Zeiten am 1. September 1990 wurde in Neuruppin gänzlich anders begangen als die Jahre zuvor. Auf dem Niemöllerplatz an der Klosterkirche wurde zum Abschluss der Aktion „Mahnwache am Militärflugplatz“ ein Volksfest veranstaltet. Dabei wurden auch einige der Tr...