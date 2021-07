Maria König gehörte 2015 zum ersten Jahrgang der Medizinstudenten an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB). Inzwischen hat sie ihr drittes Staatsexamen in der Tasche und im Juli 2021 an der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin an den Ruppiner Kliniken ihre Ausbildung zur Fachärztin begonnen. Betreut wird sie vom stellvertretenden Chefarzt, Serghei Cheibas. © Foto: Siegmar Trenkler