Zeugen haben am Dienstagabend (14. Dezember) gegen 21.45 Uhr die Polizei angerufen, weil Lärm, aus der Wohnung eines 24-Jährigen an der Mariefred Straße in Rheinsberg drang. Als die Beamten dort eintrafen, waren lautes Geschrei und dumpfe Geräusche zu hören. Nach mehrmaligem Klingeln öffnete d...