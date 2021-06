Ein normaler Sonnabend im Neuruppiner Ortsteil Gildenhall ist eher ein Tag der ruhigen Sorte: mal ein Anwohner, mal ein paar Kinder, die auf der Straße spielen. Doch an diesem Sonnabend herrschte in dem Neuruppiner Ortsteil quasi der Ausnahmezustand. Hunderte Gäste strömten in die ehemalige Kunst...