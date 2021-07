Nach der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz spenden die Rheinsberger Stadtverordneten-Fraktion von BVB/Freie Wähler und Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) 400 Euro für die Opfer des Unwetters. Das Geld soll an die Organisation „Aktion Deutschland Hilft“ gehen. Diese leistet neben vielen anderen Organisationen Unterstützung in den betroffenen Regionen.