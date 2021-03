Die drei Wochen Verzögerung, die es beim Bau des neuen Gebäudes für den Hort der Evangelischen Schule in Neuruppin noch Mitte März gegeben hatte, sind mittlerweile aufgeholt worden. Das sagte Bauherr Dennis Wisbar am Montag auf Nachfrage. Das Bauvorhaben an der Regattastraße, wo künftig 180...