Was wird aus dem maroden Mehrfamilienhaus an der Wittstocker Allee 44 bis 46 in Neuruppin? Die Wohnungsgesellschaft NWG will es räumen und abreißen, der letzte Bewohner aber nicht ausziehen. Er will dort seine Träume verwirklichen. Beide Seiten trafen sich am Mittwoch vor dem Neuruppiner Amtsgeri...