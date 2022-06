Für 24 Ferienwohnungen am Bollwerk in Wustrau, in direkter Nachbarschaft zum Schloss, wurde am 3. Juni Richtfest mit dem Bauherren und mehreren regionalen Handwerksbetrieben gefeiert, die am Bau der „Wustrauer Seeapartments“ beteiligt waren. Ein paar Nachbarn aus der ersten Reihe des Seeufers...