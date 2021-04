Der Name Dammkrug ist direkt auf das alte Gebäude zurückzuführen, das seit Jahrzehnten verfällt. Von dem sogenannten Knüppeldamm am Rhin legten einst Fähren in Richtung Fehrbellin ab, wie Langens ehemaliger Bürgermeister Jürgen Euen noch weiß. Das alte Gebäude beherbergte einst eine Wirtss...