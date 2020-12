Das ganze Theater kann ich nicht verstehen“, sagt Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Die Stadt verklagt derzeit am Landgericht in Neuruppin ein Unternehmen, das am Ausbau des neuen Bürgerzentrums in der Seestraße 9/10 beteiligt war und dort fehlerhaft gearbeit...