Die Stadt Rheinsberg hat auch in zweiter Instanz den Prozess wegen Baumängeln am Bürgerzentrum gewonnen. Die verantwortliche Baufirma muss für die Schäden am neuen Rathaus in der Seestraße 9/10 aufkommen, teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) mit. © Foto: Brian Kehnscherper