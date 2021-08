Die Pächter der Garagengrundstücke an der Straße Am Negepfuhl in der Nähe des Rheinsberger Kölpinwegs haben vor einigen Wochen unerfreuliche Post erhalten. Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge kündigte darin an, dass die Pacht für die Grundstücke auf 180 Euro im Jahr erhöht wird. Bisher hatten die Garagenbesitzer 56 Euro gezahlt. Ursprünglich hatte die Pacht einmal bei 18 Euro im Jahr gelegen.

Die Betroffenen sind davon offenbar...