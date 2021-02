Die Pläne für die Umgestaltung der alten Poliklinik und des unmittelbaren Umfelds in Neuruppin werden immer konkreter. Die DWB Holding hatte im vorigen August angekündigt, auf dem Areal 250 Wohnungen, ein Dach-Restaurant und Gewerbeeinheiten in einer parkähnlichen Anlage zu entwickeln. Vor all...