Die Sanierung und der Ausbau der nur 140 Meter langen und drei Meter breiten Bergstraße in Wildberg waren dringend nötig. „Die LPG-Betonplatten waren in einem Zustand, bei dem man dringend etwas tun musste“, erklärt Amtsdirektor Thomas Kresse. Die Arbeiten in der schmalen Straße seien kompli...