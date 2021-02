Chinatown in Neuruppin soll geräumt werden: Für Peter Martin Trojan ist der Traum von der eigenen Schweinehaltung im sogenannten Chinatown an der Wittstocker Allee in Neuruppin beendet. Am Amtsgericht wurde ihm am Mittwoch von der NWG ein Räumungsvergleich angeboten. Für den Eber Eberhard sucht er daher einen neuen Besitzer, damit dieser nicht getötet werden muss. © Foto: Markus Kluge