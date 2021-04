Die Arbeiten an einer der größten Baustellen in Neuruppin neigt sich langsam dem Ende entgegen – auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht: Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) ist gerade dabei, die neue Fischbüchse genau gegenüber dem Reiz zu errichten. Bis zum 1. Juli ...