Immer mehr Polizisten, immer mehr Zuständigkeiten, aber noch immer der alte Standort: Die Polizei in Neuruppin ist längst an ihrer Kapazitätsgrenze. Das Land prüft nun, ob ein Um- und Anbau an dem bestehenden Gebäude an der Fehrbelliner Straße möglich ist.Verschiedene Polizeieinrichtungen sol...