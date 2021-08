Seit November 2020 gibt es den Stadtgutschein in Neuruppin. Einmal aufgeladen, kann mit der Karte in 25 Geschäften in der Innenstadt bezahlt werden. Das Angebot wird gut angenommen, wie Axel Leben, Geschäftsführer der Inkom, nun bestätigt. Schon rund 71.000 Euro haben Käufer in den Stadtgutschein investiert – und längst nicht die gesamte Summe wurde schon wieder ausgegeben.

Gutscheine im Wert von 25.528 Euro wurden eingelöst

Ganz genau 70....