Juli

● Über die Neuruppinerin, die durch die Stadt zieht und Scheibenwischer von Autos zerstört, wird im Juli bekannt, dass sie krank und daher schuldunfähig ist. Der Sachschaden, der durch ihre Taten entstanden ist, geht längst in die zehntausende Euro . Ein Ende ist nicht in Sicht.

August

● Beim Umbau der Gentz-Grundschule gibt es eine Verzögerung: Weil Mauersegler am Langtrakt brüteten, müssen die Abbrucharbeiten gestoppt werden. Am Fertigstellungstermin des Schulneubaus kann die Stadt aber festhalten.

September

● In Neuruppin beginnt eine Brandserie, die die Feuerwehr in Atem hält. Sie hält bis in den November an . Dann wird ein Verdächtiger festgenommen.