Der Frust bei Neuruppiner Eltern mit kleinen Kindern ist groß: Wer seinen Nachwuchs ab dem ersten Lebensjahr in einer städtischen Kita unterbringen wollte, hat das Nachsehen. Die Einrichtungen sind komplett voll. Eine Entspannung ist so schnell nicht in Sicht.Viel Kritik im InternetEinige Eltern h...