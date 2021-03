Eine frische grüne Farbe, Bücher in einer greifbaren Höhe und insgesamt deutlich mehr Platz – das erwartet Kinder, die seit Montag wieder in die Stadtbücherei in Fehrbellin kommen dürfen. Die Phase, in der coronabedingt kein Besucherverkehr möglich war, ist in der Einrichtung für eine Umges...