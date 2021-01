Lange wurde in Neuruppin darum gerungen, am Montag, den 4. Januar 2021, geht es nun endlich los: In den städtischen Kitas wird es ab sofort ein Vesper- und Frühstücksangebot für die Kinder geben. Damit ziehen die kommunalen Einrichtungen nach, denn in vielen privaten Kitas ist das längst Alltag...