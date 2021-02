Matthias Puppe, Superintendent des Kirchkreises Wittstock-Ruppin, tritt im September nach zehn Jahren im Amt nicht zur Wiederwahl an. Das gab der 55-Jährige jüngst auf der Kreissynode bekannt. Er habe sich um eine Pfarrstelle in Havelberg beworben, so Puppe. Weshalb er nicht noch einmal für den P...