Extrem wechselhaftes Wetter bestimmte diesen Sommer. Neben sehr heißen Tagen wie in den Vorjahren war es stürmisch oder regnete heftig. „Der Sommer war zweigeteilt“, sagt Tobias Frese vom Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz in Neuruppin. „Der Juni war sehr trocken. Alles, was d...