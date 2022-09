Am 1. Oktober 2022 findet die Kneipennacht in Neuruppin statt. Elf Musiker und Bands treten zeitgleich in elf Lokalen auf und begeistern mit Livemusik. Wir verlosen zehn Freikarten für die Kneipennacht. Hier zu sehen im Bild: Adam Bomb, der im Rahmen der Neuruppiner Musiknacht 2019 im Stadtgarten auftrat. © Foto: Brian Kehnscherper