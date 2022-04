Eine 73-jährige war am Samstag gegen 20 Uhr aus Richtung Artur-Becker-Straße kommend auf der Fehrbelliner Straße in Richtung Heinrich-Rau-Straße unterwegs, als sie vor sich einen Mann wahrnahm, der sich äußerst auffällig verhielt. Wie die Seniorin später der Polizei schilderte, soll sich der Unbekannte vier bis fünf Mal selbst gegen das Gesicht geschlagen haben. Trotz dieses beunruhigenden Verhaltens ging die Frau weiter. Als sie an dem Mann vorbeikam, schlug dieser ihr grundlos mit der flachen Hand gegen das Gesicht.