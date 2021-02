Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Wuthenow ist den Einwohnern und Ortsvorsteher Axel Noelte wichtig. Unter anderem der große Saal in dem Gebäude muss instandgesetzt werden – ein wichtiger Schritt in Richtung aktives Dorfleben. Doch das kostet. Um das Haus weiter umbauen zu können, werden...