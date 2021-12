Sängerin Ute Freudenberg und ihre Band gastierten für ein berührendes Weihnachtskonzert am Samstagabend, 4. Dezember, in der Neuruppiner Pfarrkirche. Mehr als 300 Gäste durften unter 2G-Regel am Konzert „Endlich Weihnachtszeit“ teilhaben und sich von der Interpretin mitnehmen lassen auf eine...