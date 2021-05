Im amtlichen Trichinenlabor in Ostprignitz-Ruppin wurden bereits am 27. April bei einem Wildschwein, das im Bereich Radensleben erlegte wurde, Trichinen festgestellt. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Bundesinstitut hat den Fund in OPR bereits bestätigt

Das nationale Referenzlabor für Tri...