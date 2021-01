In Wittstock bemerkte in der Nacht zu Dienstag ein 31-jähriger Mann einen Fremden, der in einer Gartenanlage an der Geschwister-Scholl-Straße auf mehrere Grundstücken unterwegs war. Der 31-Jährige hielt laut Polizeiangaben den Unbekannten zunächst fest, dieser konnte sich jedoch befreien. Ihm g...