Ein 18-Jähriger hat sich am Mittwoch für 14.30 Uhr mit einem Bekannten in der Nähe eines Supermarktes an der Neuruppiner Artur-Becker-Straße verabredet. Der Bekannte erschien in Begleitung dreier weiterer junger Männer. Plötzlich forderte die Gruppe die Herausgabe der Armbanduhr des 18-Jährigen. Nachdem dieser die Uhr nicht herausgeben wollte, soll er mehrere Schläge gegen den Körper erhalten haben, bis er die Uhr schließlich übergab.