Als ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 19 Uhr zu Fuß an der Heinrich-Rau-Straße in Neuruppin unterwegs war, sprachen ihn zwei Jugendliche an und fragten nach Zigaretten. Als der 19-Jährige die Anfrage verneinte, brachten sie ihn zu Boden, entwendeten aus seiner Jackentasche sein Portemonnaie und durchsuchten seinen Rucksack. Anschließend flüchteten die Täter. Eine Zeugin rief die Polizei.

Mann erkennt Täter auf Bildern

In der Vernehmung erkannte der Angegriffene unter Vorlage einer Wahllichtbildvorlage einen 15- sowie einen 18-Jährigen als Täter wieder. Offenbar sind beide der Polizei bereits hinlänglich bekannt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden Jugendlichen durchsucht. Das Diebesgut konnte nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.