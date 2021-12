Ein 20-jähriger Mann meldete sich am Freitagabend beim Notruf der Polizei: Er war im Reiz in Neuruppin mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten. Die Gruppe, bestehend aus vier jungen Männern, schlug auf ihn ein und trat ihn mit Füßen, als er bereits zu Boden gegangen war, gab der Afghane an.

Polizei im Einsatz Betrunkener Mann zückt Messer und bedroht Retter in Fehrbellin Fehrbellin Durch das Eingreifen von Zeugen, die ebenfalls die Polizei gerufen hatten, konnten die Täter in die Flucht getrieben werden. Im Zuge der Fahndung konnten die Polizisten alle Beteiligten feststellen.

Der 15-jährige tschetschenische Haupttäter wurde laut Polizei zur Dienststelle gebracht und an seine Mutter übergeben. Die Kripo ermittelt.