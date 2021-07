„I’m not your Friend or anything, damn“, tönt die Stimme von Billy Eilish zum Lied „Therefore I am“ durch den Netzebander Gutspark. Schauspieler in pastellfarbenen Kostümen und mit großäugigen Masken, die an Figuren aus japanischen Mangas und Animis erinnern, tanzen dazu vor der Temnitzkirche. Der Theatersommer Netzeband zeigt in diesem Jahr Frank Wedekinds Tragödie „Frühlings Erwachen“. Das Stück prangert an, wie Jugendliche...