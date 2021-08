Im Rahmen des Aequinox-Festivals wurde am Wochenende zweimal die Opera Buffa "Der Apotheker" von Joseph Haydn in der Kulturkirche in Neuruppin aufgeführt. Gehilfe Mengone (Christian Pohlers, rechts) hält bei Apotheker Sempronio (Cornelius Uhle) erfolglos um die Hand von dessen Mündel Grilletta (Alessia Schumacher) an. © Foto: Holger Rudolph