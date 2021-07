Der Lichtenberger Künstler Matthias Zágon Hohl-Stein und Nietwerders Ortsvorsteher Wolfram Händel enthüllten am Sonnabend eine Corona-Abstandsbank in dem Neuruppiner Ortsteil. Händel erinnerte während seiner kurzen Eröffnungsrede daran, dass Nietwerder schon so manche Plage habe überstehen m...