Ein Rätselraten rund um Theodor Fontane lockte am frühen Sonntagabend nur gut 50 Besucher in den Neuruppiner Stadtgarten. Die sehr gut gemachte, in Anlehnung an die Show „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume „Wer weiß denn Fontane?“ benannte Fontane-Quiz-Show der Fontane-Festspiele hät...