Das Rheinsberger Schülermusical, das Anfang nächsten Jahres hätte aufgeführt werden sollen, fällt aus. Wie die Leitung der Oberschule des Rheinsberger Bildungscampus mitteilte, ist die Produktion ersatzlos gestrichen.

Proben in der Vorweihnachtszeit geplatzt

Normalerweise treffen sich die mitwirkenden Schüler an einem Wochenende kurz vor Weihnachten gemeinsam mit Choreografin Anne Fiedler, dem Librettisten und Regisseur Stefan Labenz und dem Komponisten Micha „Wudi“ Wudick in den Räumen der Oberschule, um gemeinsam intensiv für die alljährliche Inszenierung zu proben. Fiedler reist dazu eigens aus Barcelona an, Wudick sogar aus der US-Hauptstadt Washington DC. In diesem Jahr fallen die Proben wegen der Corona-Krise aus. Schulleiter Ulf-Rainer Polzin teilte mit, dass auch die Aufführungen nicht stattfinden werden.

Libretto und Musik aus eigener Feder

Zuletzt hatten die Schüler das Musical „Bootcamp“ aufgeführt. Das Musical handelte von Problemschülern, die zur Erziehung in ein Lager gesteckt wurden. Die Inszenierungen stammen meist aus der Feder von Labenz. Wudick schreibt in der Regel die Musikstücke.